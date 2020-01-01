Мнение: Россия и Украина подписали контракт по транзиту газа

Многодневные переговоры о транзите газа через Украину завершились.
1. Контракт подписали на 5 лет. Если стороны изъявят желание, то контракт может быть продлен еще на 10. Тут стороны очевидно пошли на компромисс — Россия хотела на 1 год, Украина на 10.
2. В 2020-м году прокачают 65 млрд. кубометров газа. В 2021-2024 — по 40 млрд. кубометров в год. Фактически, объем прокачиваемого через Украину газа падает в 2 раза.
3. Украина сможет увеличить объем прокачки по повышенному тарифу. Текущий тариф по словам Зеленского такой, что "Газпром не будет сильно переплачивать".
4. Стороны сняли взаимные финансовые претензии по транзиту. Киев уже получил 2,9 млрд. долларов, но суммарно отказался от претензий на сумму в 22,56 млрд. долларов.
5. Киев заявляет, что общая стоимость транзита с 2021 по 2024 год составит около 7 млрд. долларов — именно столько Украина рассчитывает получить при выполнении договора о транзите. При этом до подписания договора в правительстве Украины заявляли, что рассчитывают получить 15 млрд. Видимо цена за транзит оказалась не такой, как представляли в Киеве.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Многодневные переговоры о транзите газа через Украину завершились. 1. Контракт подписали на 5 лет. Если стороны изъявят желание, то контракт может быть продлен еще на 10. Тут стороны очевидно пошли на компромисс — Россия хотела на 1 год, Украина на 10.2. В 2020-м году прокачают 65 млрд. кубометров газа. В 2021-2024 — по 40 млрд. […]
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