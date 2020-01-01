США направили дополнительные силы в Ирак для защиты посольства

После нападения на посольство Соединенных Штатов в Ираке Пентагон направил для защиты дипмиссии дополнительные силы. Об этом министр обороны США Марк Эспер сообщил в Facebook 31 декабря.

«Мы предприняли соответствующие защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала в этой стране, нашего права на самооборону. Мы направили дополнительные силы в поддержку посольства», – написал он.

Как и в других странах, США рассчитывают на помощь Ирака как принимающей страны в защите персонала дипмиссии, отметил Эспер. Он призвал Багдад выполнить это международное обязательство.

The Department of Defense is working closely with the Department of State to ensure the security of our Embassy and… Posted by U.S. Secretary of Defense on Teisipäev, 31. detsember 2019

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Иран в организации атаки на дипмиссию и призвал правительство Ирака защитить персонал посольства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: После нападения на посольство Соединенных Штатов в Ираке Пентагон направил для защиты дипмиссии дополнительные силы. Об этом министр обороны США Марк Эспер сообщил в Facebook 31 декабря. «Мы предприняли соответствующие защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала в этой стране, нашего права на самооборону. Мы направили дополнительные силы в поддержку посольства», – написал […]