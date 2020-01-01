Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и призвал к единству

Пятый президент Украины, лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко в новогоднем поздравлении призвал украинцев к единству. Видеообращение обнародовано на странице президента в Facebook.

«Независимо от того, кто за кого голосовал на выборах, мы все – украинцы, мы – единый украинский народ. Хочу чтобы в Новом году для каждого из нас сине-желтый флаг единства был более важным, чем партийные цвета. Чтобы несмотря на внутренние разногласия мы сохраняли солидарность перед внешними вызовами. Вместе мы сильны», – заявил он.

Порошенко также вспомнил о «миллионах неравнодушных людей, которые демонстрируют гражданскую позицию» и поблагодарил Вооруженные силы Украины за службу.

Новорічне привітання Петра Порошенка Щиро вітаю всіх українців з Новим роком. Миру всій країні, щастя і добробуту кожній родині!Хочу щоб у Новому році для кожного з нас синьо-жовтий прапор єдності був важливішим, ніж партійні кольори. Щоб попри внутрішні розбіжності ми зберігали солідарність перед зовнішніми викликами.Разом ми сильні.Хай збуваються найсміливіші мрії.Все буде гаразд! Posted by Петро Порошенко on Teisipäev, 31. detsember 2019

Поздравление пятого президента транслировали «5 канал» и телеканал «Прямий». Они показали обращение Порошенко в 23.57. Поздравление действующего президента Владимира Зеленского вышло в эфир на этих каналах после его предшественника. На «5 канале» – через несколько минут после полуночи, на «Прямому» – в полночь.

Зеленский сообщил, что будет баллотироваться в президенты Украины в ночь на 1 января 2019 года. Его обращение телеканал «1+1» транслировал в то время, когда обычно показывают новогоднюю речь главы государства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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