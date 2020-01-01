В линейке Samsung Galaxy S появятся модели S20+ и S20 Ultra

01.01.2020, 1:04, Разное

Инсайдеры подтвердили информацию о том, что Samsung изменила модель названия линейки гаджетов Galaxy S. В дальнейшем компания представит смартфоны S20+ и S20 Ultra.
Информатор под ником Ice Universe рассказал, что в новом модельном ряду поклонники корпорации не увидят младший вариант флагманского аппарата с приставкой «е». Теперь базовой версией станет Samsung Galaxy S20 с экраном диагональю 6,2 дюйма. Старшую модель S20+ разработчики оснастили 6,-7-дюймовым дисплеем. В то же время компания собирается представить еще одно устройство из линейки с экраном диагональю 6,9 дюйма. Оно получило название S20 Ultra.

Совсем скоро Samsung пойдет по стопам Apple, которая в текущем году выпустила гаджет с приставкой Pro Max. Презентация Galaxy S20 состоится в феврале следующего года.



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