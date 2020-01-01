Назван курс рубля на 2020 год

Если относиться к курсу рубля как к индикатору здоровья российской экономики, то стоит отметить успехи, которые в 2019 году сделала Россия на этом направлении. По итогам минувшего года российская валюта, по разным оценкам, укрепилась на 7-10%. «Надо сказать, что результат достаточно неожиданный, учитывая, что цены на нефть за год практически не изменились, а индекс доллара на мировом рынке немного подрос», – специально для «Дни.ру» рассказал ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

О том, что курс рубля перестал зависеть от цен на нефть рассказал и аналитик ГК «ИнстаФорекс» Александр Давыдов. «Если нет понимания того, что определяло курс рубля в уходящем году, будет крайне сложно понять, что ждет его в будущем году», – заметил он.

Олег Богданов уверен, что устойчивость российской валюты удалось обеспечить благодаря высокой привлекательности российских ценных бумаг. А Александр Давыдов, в свою очередь, указывает на роль Центрального Банка России, устанавливающего уровень ключевой ставки.

Все это позволяет с осторожным оптимизмом смотреть возможный курс рубля в 2020 году. Однако ведущий преподаватель школы бизнеса МИРБИС Владимир Григорьев считает, что российской валюте могут грозить и опасности. Он подчеркивает, что следующий год будет непростым для всей мировой экономики, а на рубль оказывать свое влияние не только экономические, но также и социальные и политические факторы.

«У нас, к сожалению, очень низкий запас прочности, потому что Россия уже является экономической периферией Запада и постепенно превращается в таковую по отношению к Китаю и Южной Корее», – предупредил эксперт. По его словам, любое ухудшение ситуации в мировой экономики приведет к тому, что сырье подешевеет, а готовая продукция подорожает. Поскольку наша страна ввозит второе из-за рубежа, а сама торгует первым, ничего хорошего такая перспектива не сулит.

«Торговая война между США и Китаем тоже не способствует стабильности рубля», – заметил Владимир Григорьев. А осложняет ситуацию отсутствие эффективных инструментов, которыми российские власти могли бы регулировать курс рубля.

Считает, что в 2020 году существует опасность для российской валюты и глава сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Роман Макаров. В качестве рисков он называет завершение текущего экономического цикла. «Экономики США, Китая, и большинства развивающихся стран замедляются достаточно быстрыми темпами», – отметил эксперт.

Однако указывает он и на позитивные возможности для курса рубля. Среди них и те, которые были обозначены предыдущими экспертами – работа Центробанка и сильные макроэкономические показатели нашей страны. «Сокрушительный обвал национальной валюты 2014 года научил наш Центробанк вовремя и решительно реагировать на резкое изменение экономической конъюнктуры», – подчеркнул Роман Макаров.

«Курс рубля традиционно будет определяться двумя факторами: ожидаемой динамикой сальдо платежного баланса страны и глобальным спросом на риск», – считает аналитик финансовой группы «Калита-финанс» Дмитрий Голубовский. Кроме того, добавил он, волатильность российской валюты возможно снизить благодаря применению «бюджетного правила».

Первое полугодие 2020 года, согласно оценке эксперта, обещает курсу рубля стабильное положение. Однако уже во втором могут начать проявляться первые признаки приближающегося циклического кризиса.

«Такие кризисы неизбежны, и как бы не хотелось правительствам и центробанкам растянуть текущий бизнес-цикл фискальными и монетарными стимулами, это не получится делать до бесконечности», – подчеркнул Дмитрий Голубовский. В результате существует вероятность ослабления рубля, однако на практике это, вероятно, будет означать лишь его возвращение на прежние позиции.

Прогноз на курс рубля на 2020 год от аналитиков:

Олег Богданов: доллар от 62 до 67 рублей.

Александр Давыдов: доллар по 67,5 или по 70 рублей.

Роман Макаров: доллар по 66-67 рублей.

Дмитрий Голубковский: доллар по 65 рублей.

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Последнее: Если относиться к курсу рубля как к индикатору здоровья российской экономики, то стоит отметить успехи, которые в 2019 году сделала Россия на этом направлении. По итогам минувшего года российская валюта, по разным оценкам, укрепилась на 7-10%. «Надо сказать, что результат достаточно неожиданный, учитывая, что цены на нефть за год практически не изменились, а индекс доллара […]