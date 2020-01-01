Мнение: С Новым Годом!

Завершается 2019-й год.

Как гласит известное клише "…это был тяжелый год".

Впечатления от него описаны тут https://colonelcassad.livejournal.com/5530909.html

Уверен, что уже в следующем году, 2019-й уже не покажется таким уж мрачным, ибо 2020-й найдет, чем нас порадовать как в хорошем смысле, так и в плохом. Но жизнь в любом случае продолжается.

Относительно "Рупора Тоталитарной Пропаганды", то он как и ранее продолжал сеять разумное, доброе, тоталитарное. В этом году его ведение было тяжело совмещать с работой, особенно под конец года, но в целом удалось выпустить немало годных материалов. В Новом Году, надеюсь, их будет еще больше.

С наступающим Новым Годом!

PS. И да, для всех жертв необоснованных репрессий — с 18-00 31 декабря гостеприимные двери расстрельного подвала распахиваются. Бегите, глупцы!

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Завершается 2019-й год.Как гласит известное клише "…это был тяжелый год". Впечатления от него описаны тут https://colonelcassad.livejournal.com/5530909.html Уверен, что уже в следующем году, 2019-й уже не покажется таким уж мрачным, ибо 2020-й найдет, чем нас порадовать как в хорошем смысле, так и в плохом. Но жизнь в любом случае продолжается. Относительно "Рупора Тоталитарной Пропаганды", то он […]