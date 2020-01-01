Волонтеры приготовили более четырех тонн оливье для украинских военных

Волонтеры приготовили для украинских военных более четырех тонн салата оливье к Новому году, говорится в сюжете ТСН, вышедшем в эфир 31 декабря.
На приготовление традиционного новогоднего блюда ушло около трех дней; салат не заправляли майонезом, чтобы на более длительное время сохранить его свежесть.
Расфасованное в пластиковые контейнеры оливье передали на фронт военнослужащим, которые встречают 2020 год на Донбассе.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Волонтеры приготовили для украинских военных более четырех тонн салата оливье к Новому году, говорится в сюжете ТСН, вышедшем в эфир 31 декабря. На приготовление традиционного новогоднего блюда ушло около трех дней; салат не заправляли майонезом, чтобы на более длительное время сохранить его свежесть. Расфасованное в пластиковые контейнеры оливье передали на фронт военнослужащим, которые встречают 2020 […]
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