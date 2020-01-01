Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Видео

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Видео: Офіс Президента України / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Волонтеры приготовили для украинских военных более четырех тонн салата оливье к Новому году, говорится в сюжете ТСН, вышедшем в эфир 31 декабря. На приготовление традиционного новогоднего блюда ушло около трех дней; салат не заправляли майонезом, чтобы на более длительное время сохранить его свежесть. Расфасованное в пластиковые контейнеры оливье передали на фронт военнослужащим, которые встречают 2020 […]
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