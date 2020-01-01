В Магасе неизвестные напали на пост ДПС. Погиб полицейский и двое нападавших

Неизвестные напали на пост ДПС в Магасе, двое нападавших убиты, один ранен, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался», – сказал источник агентства.

По данным РИА Новости, нападавшие были вооружены ножами. «Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Никакого другого оружия у участников нападения не обнаружено», – сообщил источник.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил «Интерфаксу» информацию о нападении.

«Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года и вообще совершать такие действия. Вот и все, что я думаю по этому поводу», – сказал Калиматов.

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Последнее: Неизвестные напали на пост ДПС в Магасе, двое нападавших убиты, один ранен, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался», – сказал источник агентства. По данным РИА Новости, […]