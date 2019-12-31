«Мучают панические атаки»: стало известно о серьезных проблемах у бывшего мужа Нинидзе

«Кирилл Плетнев очень сложный человек. В его жизни нет
простых периодов. И все потому, что сам по себе он человек глубокий, достаточно тревожный, всегда живет на оголенном нерве, – рассказывает таролог, экстрасенс Марианна Абравитова. – Развод стал судьбоносным для Кирилла. Дело в том, что он еще не встретил женщину
своей судьбы. Поклонниц у него море, но та самая женщина будет не из разряда фанаток. Женщина всей жизни – сложная личность, и они пока
еще даже не знакомы, все впереди. Любовь будет яркой! Сейчас он переживает кризис расставания, и это пойдет Кириллу на пользу. Он как птица-феникс возрождается из пепла».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Что касается его творческой жизни, то тут наоборот, очень много
работы. Ему лучше беречь силы и даже отказываться от каких-то проектов. Карты предупреждают: так как он постоянно находится в
тревожном состоянии, ему нужно быть очень аккуратным за рулем. Вижу, что Кирилла Плетнева мучают панические атаки. Желательно обратиться к специалистам и начать бороться с ними», — добавила Абравитова.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Кирилл Плетнев очень сложный человек. В его жизни нет простых периодов. И все потому, что сам по себе он человек глубокий, достаточно тревожный, всегда живет на оголенном нерве, – рассказывает таролог, экстрасенс Марианна Абравитова. – Развод стал судьбоносным для Кирилла. Дело в том, что он еще не встретил женщину своей судьбы. Поклонниц у него море, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Крупнокалиберная «мясорубка»: в США оценили российский автомат ШАК-12 / 24 ноября
- Xiaomi разработала умный экран Smart Display Speaker Pro 8 / 13 декабря
- Мнение: «Это был самый худший год» / 31 декабря
- Мнение: Шиесизация России / 3 декабря
- Внутренний «дефолт» от Кабмина: деньги закончились, доллар упал, а зарплаты под угрозой / 20 декабря
- Курс рубля показал незначительный рост / 4 декабря
- Стало известно о состоянии находящейся в реанимации Волчек / 25 декабря
- Мнение: «Галоши» от Путина из СССР / 14 декабря