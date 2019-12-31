«Мучают панические атаки»: стало известно о серьезных проблемах у бывшего мужа Нинидзе

31.12.2019, 23:58, Разное

«Кирилл Плетнев очень сложный человек. В его жизни нет
простых периодов. И все потому, что сам по себе он человек глубокий, достаточно тревожный, всегда живет на оголенном нерве, – рассказывает таролог, экстрасенс Марианна Абравитова. – Развод стал судьбоносным для Кирилла. Дело в том, что он еще не встретил женщину
своей судьбы. Поклонниц у него море, но та самая женщина будет не из разряда фанаток. Женщина всей жизни – сложная личность, и они пока
еще даже не знакомы, все впереди. Любовь будет яркой! Сейчас он переживает кризис расставания, и это пойдет Кириллу на пользу. Он как птица-феникс возрождается из пепла».

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Публикация от Кирилл Плетнев (@kirycha79) 1 Окт 2019 в 6:47 PDT

«Что касается его творческой жизни, то тут наоборот, очень много
работы. Ему лучше беречь силы и даже отказываться от каких-то проектов. Карты предупреждают: так как он постоянно находится в
тревожном состоянии, ему нужно быть очень аккуратным за рулем. Вижу, что Кирилла Плетнева мучают панические атаки. Желательно обратиться к специалистам и начать бороться с ними», —  добавила Абравитова.



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Последнее: «Кирилл Плетнев очень сложный человек. В его жизни нет простых периодов. И все потому, что сам по себе он человек глубокий, достаточно тревожный, всегда живет на оголенном нерве, – рассказывает таролог, экстрасенс Марианна Абравитова. – Развод стал судьбоносным для Кирилла. Дело в том, что он еще не встретил женщину своей судьбы. Поклонниц у него море, […]

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