Зеленский договорился с Путиным о новых списках на обмен, Музычук стала вице-чемпионкой мира. Главное за день

Зеленский и Путиным договорились согласовать новые списки на обмен

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры договорились согласовать новые списки на обмен удерживаемыми лицами.

Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель сказала, что списки должны начать согласовывать в январе 2020 года, а обмен может состояться этой зимой. Она добавила, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в аннексированном Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Боевики анонсировали освобождение украинских подростков

Боевики «ДНР» анонсировали освобождение подростков, задержанных якобы за подготовку диверсий. Так называемый омбудсмен террористов «ДНР» Дарья Морозова сказала, что подростков «помиловал» главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Возле Камеруна похищен украинский моряк

Возле портового города Лимбе на юго-западе Камеруна с танкера Happy Lady, зарегистрированного в Греции, похитили восемь человек, среди которых есть украинец.

Первый приговор по делу об убийстве журналиста Куцяка

30 декабря Специализированный уголовный суд Словакии вынес приговор Золтану Андруско, который признался в организации убийства журналиста Яна Куцяка. Андруско приговорили к 15 годам лишения свободы.

Музычук стала вице-чемпионкой мира

Украинка Анна Музычук заняла второе место на чемпионате мира по шахматам в блице, который прошел в Москве. Турнир проходил в 17 туров, украинка набрала 12,5 балла и на 0,5 балла отстала от победительницы – россиянки Катерины Лагно. Третье место заняла китаянка Тан Жонгуй.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Завершается 2019-й год.Как гласит известное клише "…это был тяжелый год". Впечатления от него описаны тут https://colonelcassad.livejournal.com/5530909.html Уверен, что уже в следующем году, 2019-й уже не покажется таким уж мрачным, ибо 2020-й найдет, чем нас порадовать как в хорошем смысле, так и в плохом. Но жизнь в любом случае продолжается. Относительно "Рупора Тоталитарной Пропаганды", то он […]