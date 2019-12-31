Мнение: Переговоры лучше перестрелки….

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский переговорили по по телефону.
Поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и с проведением обмена пленными 29 декабря, поприветствовали заключение соглашений по газу между «Газпромом» и «Нафтогазом», выразили надежду на прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе в ближайшее время….
И это хорошая новость!
Лучше уж переговариваться, чем перестреливаться….
Источник: Ирек Муртазин
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