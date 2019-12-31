«Будь всегда рядом!»: Эмин поздравил свою маму с днем рождения и Новым годом

Эмин поздравляет свою маму с днем рождения и Новым годом. Специально созданный для неё клип он разместил в Instagram.
У Ирины Агаларовой 31 декабря двойной праздник. Приятно находиться в центре внимания, но особенно трогательно, если поздравляет любимый сын. Певец Эмин подготовил к этому особенному дню специальный подарок. Он исполнил песню «Мама», которую представил вместе с семейным фотоальбомом.
К поздравлениям присоединились многочисленные почитатели его таланта. Певица Зара пожелала прекрасной маме своего коллеги крепкого здоровья и радости в жизни. «Мама — это просто мама», — написал один из фанатов.
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Последнее: Эмин поздравляет свою маму с днем рождения и Новым годом. Специально созданный для неё клип он разместил в Instagram. У Ирины Агаларовой 31 декабря двойной праздник. Приятно находиться в центре внимания, но особенно трогательно, если поздравляет любимый сын. Певец Эмин подготовил к этому особенному дню специальный подарок. Он исполнил песню «Мама», которую представил вместе с […]
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