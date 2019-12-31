Мнение: Штурм посольства США в Багдаде

Как уже писал вчера https://colonelcassad.livejournal.com/5528317.html, у нападения США на иракскую "Хезбаллу" будут последствия.

Сегодня толпы иракцев взяли в осаду посольство США в "Зеленой зоне", иракская полиция сильно этому не препятствовала.

Посол и большая часть персонала бежали из Багдада, охрана закрылась в посольстве с оставшимся персоналом, перейдя на осадное положение. Протестующие уже поставили палатки под посольством и объявили, что будут добиваться ухода американцев из Ирака. Само собой сжигали флаги США.

Протестующие подожгли ворота посольского комплекса, попутно закидывая стены камнями и коктейлями Молотова, разбивая видеокамеры и уничтожая имущество под крики "Смерь Америке" и "Америка — агрессор!". У входа сожгли будку КПП. До главного здания посольства толпа не дошла 200 метров.

Продвижение остановил человек в форме шиитской милиции, который убедил толпу не продолжать, заявив, что: "Сообщение было доставлено". До кровопролития пока не дошло, хотя с обеих сторон были люди с оружием. Пока что пострадали 3 человека надышавшиеся слезоточивым газом.

Для Ирана происходящее очень выгодно — атака США на "Хезбаллу" позволяет перенаправить гнев разогретого иракского общества на американцев.

Трамп заявил, что США ожидают от Ирака мер по защите посольства США, очевидно намекая на то, что полиция Ирака попустительствует действия шиитской милиции, при этом когда речь шла об антиправительственных протестах, то полиция легко открывала огонь на поражение по толпе. В данном случае она очевидно получила отмашку не вмешиваться.

Если кто-то еще помнит, то в прошлом году США и Саудовская Аравия прикрываясь протестами организовали нападение на консульство Ирана в Басре.

Сегодняшнее нападение на посольство США в Багдаде показывает, что Иран ничего не забывает и "долги" неизменно возвращает.

Все это разумеется является частью гибридной войны, которую США с Ираном ведут на территории Ирака.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Как уже писал вчера https://colonelcassad.livejournal.com/5528317.html, у нападения США на иракскую "Хезбаллу" будут последствия.Сегодня толпы иракцев взяли в осаду посольство США в "Зеленой зоне", иракская полиция сильно этому не препятствовала.Посол и большая часть персонала бежали из Багдада, охрана закрылась в посольстве с оставшимся персоналом, перейдя на осадное положение. Протестующие уже поставили палатки под посольством и объявили, […]