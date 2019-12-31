В 2019 году самые богатые люди мира увеличили свое состояние на 25% – Bloomberg

Состояние 500 богатейших людей мира в 2019 году выросло на $1,2 трлн (около 25%) и достигло $5,9 трлн. Об этом сообщило 27 декабря агенство Bloomberg, которое составляет рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.
По данным агентства, самый богатый человек в мире, создатель компании Amazon Джефф Безос потерял в этом году около $9 млрд из-за развода с супругой Маккензи Безос, однако сохранил первое место в рейтинге.
Больше всех – на $36,5 млрд – разбогател в 2019-м президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Он занял в рейтинге Bloomberg третье место.
Самой молодой обладательницей миллиардного состояния стала 22-летняя американская модель Кайли Дженнер, которая основала косметическую компанию Kylie Cosmetics. По данным Bloomberg, она продала 51% акций бренда за $600 млн.
Больше всего в рейтинге американцев – 172, их состояние увеличилось на $500 млрд. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг стал богаче на $27,3 млрд, основатель Microsoft Билл Гейтс – на $22,7 млрд.
В 2019 году сократились доходы только у 52 из 500 богатейших людей из рейтинга, отмечает агентство.
Bloomberg Billionaires Index – рейтинг богатейших людей мира, который обновляется ежедневно. Он составлен аналитиками агентства, которые оценивают личное состояние бизнесменов по ряду показателей, в частности рыночным котировкам принадлежащих им активов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Состояние 500 богатейших людей мира в 2019 году выросло на $1,2 трлн (около 25%) и достигло $5,9 трлн. Об этом сообщило 27 декабря агенство Bloomberg, которое составляет рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. По данным агентства, самый богатый человек в мире, создатель компании Amazon Джефф Безос потерял в этом году около $9 млрд из-за развода с супругой Маккензи […]
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