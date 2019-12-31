Гендиректору «Интерторга» не дали улететь на отдых, посоветовав выплатить зарплаты сотрудникам

31.12.2019, 22:41, Новости дня

Всего сотрудникам бизнесмен задолжан почти 10 миллионов рублей.

По данным издания, бизнесмена встретили сотрудники в форме. Формально оснований для задержания у них не было, поэтому они по-доброму попросили проехать Абдуллаева с ними в полицию Московского района. По примерным подсчётам, около 500 сотрудников супермаркетов «Семья» и «Спар» ждут выплат. Сумма долга превышает 10 миллионов рублей.

В отделе 50-летнему гендиректору «Интерторга» посоветовали немедленно начать предпринимать какие-то действия по улаживанию конфликта – изыскать средства и закрыть вопрос с зарплатами. Абдуллаева вежливо предупредили: «Не увидим никаких движений – мы, полиция, и Следственный комитет сделаем так, что Новый год вы будете встречать иначе».

Сотрудники правопорядка подсчитали перелёты в Дубай, гостиницу, дорогой алкоголь, который, вероятно, был бы на столе бизнесмена, и предложили ему потратить эти деньги на выплату зарплат первой партии работников. «Вам выгоднее поступить так», – дали совет оперативники.

К слову сказать, часть сотрудников уже написали заявления в полицию и прокуратуру.



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Последнее: Всего сотрудникам бизнесмен задолжан почти 10 миллионов рублей. По данным издания, бизнесмена встретили сотрудники в форме. Формально оснований для задержания у них не было, поэтому они по-доброму попросили проехать Абдуллаева с ними в полицию Московского района. По примерным подсчётам, около 500 сотрудников супермаркетов «Семья» и «Спар» ждут выплат. Сумма долга превышает 10 миллионов рублей. В […]

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