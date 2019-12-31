«Нафтогаз України» пока не ведет переговоры о закупках российского газа – Коболев

НАК «Нафтогаз України» пока не ведет переговоров о закупке газа у России. Об этом на пресс-конференции 31 декабря заявил глава компании Андрей Коболев, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Пока мне трудно предусмотреть. По этому вопросу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия среди украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы сможем вернуться к этому вопросу. Пока что «Нафтогаз» такие переговоры не ведет», – сказал он.
С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.
10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. 30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет с возможностью его продления на 10 лет на аналогичных условиях. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение действия пятилетнего контракта на транзит Украина получит более $7 млрд.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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