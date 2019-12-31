В РФ с января 2020 года изменятся ПДД

С января 2020 года в РФ изменятся правила дорожного движения (ПДД). В силу вступят дополнительные требования, в том числе запрет на эксплуатацию новых автомобилей без номеров, причём их регистрация будет проходить у дилеров без посещения ГИБДД.

Согласно имеющейся информации, микроавтобусы, мини-грузовики и фургоны запретят оставлять на ночь во дворах многоэтажных домов. То же относится и к автомобилям такси. Будут введены новые административные штрафы за паркование внутри дворовых зон, при этом речь идёт о суммах от 1 до 5 тыс. рублей. Законодатели считают, что нововведение поможет избежать нежелательных случаев, когда машины скорой помощи и пожарной службы не могут подъехать к дому для принятия необходимых мер.

Значительно возрастут ставки утилизационного сбора на транспортные средства, причём самое заметное увеличение ожидают в сегменте легковых автомобилей. Здесь средние показатели изменятся на 110,7%. Сбор на машины с двигателями, имеющим рабочую камеру 1-2 л, станет больше на 112,4%. Аналитики считают, что данные изменения, введенные в ПДД, вызовут определённое удорожание новых автомобилей, предполагается рост на 2-4%.

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