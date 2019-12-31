Мнение: О гиене — Польше

Поручик

cегодня в 22:10

Тешинская Силезия

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тешинская_Силезия

цитата:

23 сентября 1938 года Советский Союз направил Польше ноту,

что в случае ее вторжения в Чехословакию он разорвёт

пакт о ненападении с Польшей.

Этот документ министр иностранных дел Юзеф Бек назвал пропагандистским и предложил не придавать ему большого значения. Готовясь участвовать в разделе Чехословакии, Польша сформировала под командованием генерала Бортновского специализированную военную группировку «Силезия» в составе трех пехотных дивизий, кавалерийской бригады и других частей.

Поскольку, правительство Польши не было приглашено на Мюнхенскую конференцию по Чехословакии 30 сентября, его интересы фактически представлял Гитлер.

Из записи беседы германского посла в Варшаве Юзефа Липского с министром Юзефом Беком от 1 октября 1938 года явствует,

что последний выразил сердечную благодарность

«за лояльную трактовку польских интересов на Мюнхенской конференции». «Правительство и общественность Польши полностью отдают должное позиции фюрера и рейхсканцлера», — заверил министр. Гитлер благодарит Польшу за то, что та держит на границах с СССР большие силы, избавляя тем самым Германию от крупных военных расходов.

«При всех обстоятельствах Германия будет заинтересована в сохранении сильной национальной Польши, совершенно независимо от положения дел в России. Идет ли речь о большевистской, царской или какой-либо иной России, Германия всегда будет относиться к этой стране с предельной осторожностью»,

— заверил фюрер.

Oleg Krieger

cегодня в 23:11

Разговор ВЫШЕ.. про 1938-ой год…

— а в 1939…

по Версальскому договору… протекторат Польши над Данцигом истёк… И Германия имела право ПОЛУЧИТЬ ДАНЦИГ обратно…

и вот

Все началось с, внешне незначительного спора,

о Данцигском коридоре, бывшего частью Германии

до передачи его Польше Версальским договором.

Версальский договор лишил Германию огромных областей.

Этот кабальный договор разорил Германию, вызвав депрессию,

Версаль, вынудил Германию отдать часть

своих восточных территорий (Данцигский коридор) Польше.

Гитлер просит Польшу предоставить Германии коридор

шириной в 1 милю для доступа к Восточной Пруссии.

… Он имеет международно признанное право

Стороны почти приходят к согласию,

когда в начале 1939 г.

Польша неожиданно прекращает переговоры.

31 марта 1939 г.

Британия и Франция дают гарантию защиты Польши

(англо-французский гарантийный пакт).

Воодушевлённые гарантиями Черчилля и Даладье,

Ридц Смигли — главком армии Польши

и ИгнациейМосцицкий -президент,

начинают бряцать оружием.

Смигли прямо заявляет:

«Польша хочет войны с Германией. Германия не способна избежать её, даже если захочет».

Он угрожает захватить Германию за три дня.

И вот за этими словами последовали дела (вначале — на территории самой Польши).

Май 1939 г. — Данцигская резня.

В обстановке политической напряжённости поляки,

во главе с евреями-коммунистами,

(- ДА ДА… — это интересно!!! — Списать всё… — ЭТО НЕ МЫ)

убивают 58 тысяч этнических немцев (Volksdeutsche)

в Данцигском коридоре.

Резня, подкреплённая уверенностью в лёгкой победе над немцами и возможностью завладения их собственностью в Германии, началась в апреле 1939 и продолжалась до вторжения немецких войск в Польшу.

Германия множество раз направляла в Лигу наций протесты,

но безрезультатно.

Сентябрь 1939 г. — «кровавое воскресенье» Бромберга.

Бромберг — мирный германский городок, отторгнутый от Германии и переданный Польше Версальским договором.

В ночь на воскресенье течение суток польские евреи

при попустительстве и прямой поддержке польской армии и полиции напали на немецкий городок Бромберг и устроили зверское истребление его жителей из числа этнических немцев.

В это

«кровавое воскресенье Бромберга» было убито более 5500 немцев.

Польские евреи, уверенные в близкой победе над Германией,

пришли в неистовство от возможности утоления «жажды крови».

Группы большевиков из Познани, Лодзи и Варшавы подошли к городу и начали убивать фермеров в предместьях.

Детей прибивали к постройкам, женщин насиловали и добивали мотыгами, мужчин убивалина месте…

Немецких жителей Бромберга убивали также и простые местные поляки, уверенные в своей полной безнаказанности.

Главными организаторами и исполнителями этой резни были большевистские лидеры:

Познаньской, Варшавской и Лодзинской еврейских группировок — евреи:

Ладович,Карпинский, Вейс и др.

Таким образом,

миф о виновности Третьего Рейха в развязывании

Второй Мировой войны является ложью.

Германия была не виновником,

а ПЕРВОЙ ЖЕРТВОЙ локального конфликта, начавшегося по вине Польши и быстро переросшего во все-европейскую

(а затем -и всемирную) бойню «благодаря» подстрекательской политике

Британии и Франции.

... — К Донецку — сколько жертв у вас…

Лохматый… Ответь… ЗА 5 ЛЕТ

… А, если за пол года 50 000 трупов?…

на которых пляшут «пОляки»… — А?

Ну это так… к Польше… можете меня банить… но про Гиену

я рассказал…

Источник: Конт

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