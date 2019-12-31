Мнение: Новогоднее НасТроеНие. Красота природы

31.12.2019, 22:18, Разное

Когда душу кормим красотой,  то внутри рождается РаДость!

С наступающим, — СВЕТЛЫМ 2020 годом!

:collision: :collision: :collision: :fire: :fire: :fire: :star:

Чуть смешного.

Красоты зимней природы.  Утро. День.

День.

Источник: Конт



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