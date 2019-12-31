Мнение: Новогоднее НасТроеНие. Красота природы

Когда душу кормим красотой, то внутри рождается РаДость!
С наступающим, — СВЕТЛЫМ 2020 годом!
:collision: :collision: :collision: :fire: :fire: :fire: :star:
Чуть смешного.
Красоты зимней природы. Утро. День.
День.
Источник: Конт
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