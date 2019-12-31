Мнение: ТОП: что шокировало иностранцев в России в 2019 году

Чернокожая американка по уши влюбилась в простого русского сибиряка, итальянка Алексия так сильно обожает русский язык, что поездка в Россию стала для нее мечтой, американец Джефф Монсон без купюр рассказал, почему стал российским депутатом, в то время как американец Максвелл перечислил пункты, по которым Россия в одну калитку превосходит США: это и многое другое — в подборке лучших эксклюзивных материалов ru_open.

"Вам кажется, что вы ущербные". Что злит и восхищает Джеффа Монсона в России



Сама персона Джеффа Монсона вызывает у публики вопросы. Успешный спортсмен несколько лет назад получил российское гражданство. Зачем? В эксклюзивном интервью Монсон рассказывает, почему он так сильно полюбил Россию и что его здесь раздражает. А еще он ответил на вопрос, который волновал всех — зачем нужно было идти в депутаты.

В чем Россия превосходит Европу. Мнение израильтянина Когда Равиду было 17, его семья переехала из Крыма в Израиль. В 2015 году он посетил Москву, Петербург и уже российский Крым, так что ему есть что рассказать и что сравнить — Россию и Европу, Россию и Израиль, Россию тогда и сейчас, Крым до и после известных событий.

"Пустые прилавки, нечего есть". Россия глазами литовца: ожидания и реальность



Многие и так знают, что в Литве Россию не любят. В Литве существует много плохих стереотипов о России. Что же чувствует человек, который вырос на разговорах о том, как в России плохо, попав в Москву и Петербург? Литовец Денисиас рассказал, как ожидания разошлись с реальностью.

Чернокожая американка влюбилась в русского парня: «Превзошло все мои ожидания!»



История любви. Виктория — американка из Лос-Анджелеса, которая однажды встретила сибиряка Федора. С тех пор они вместе, живут на две страны. Как это получилось в современном мире без использования приложений и сайтов знакомств? Интересно? Приглашаем к просмотру!

«Безумная страна!». Почему итальянка мечтала попасть в Россию



Красавица Алексия с раннего детства полюбила русский язык и решила во что бы то ни стало посетить эту загадочную страну. В 2019 ее мечта сбылась, и мы можем пережить этот момент вместе с ней благодаря красочному рассказу об этой поездке, ожиданиях и о том, к чему все это привело. Или приведет?

«Крысы и психи». Чем Россия лучше США глазами американца

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Этот американец уже не первый год живет в России, и знает, о чем говорит. Более глубокий, более детальный взгляд на жизнь в России глазами молодого, амбициозного иностранца. Размышления об искусстве, социальных услугах, политике, проблемах Петербурга и многом другом. Максвелл считает, что "пора валить" — это нормальное желание любого человека.

"Деревянные бараки — так круто!". Американец о преимуществах России

"Сок, а на дне – дохлые фрукты". Что зацепило американца в России

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Еще один интересный, и очень любознательный американец о России. И нет, не о Питере или Москве, а о России в целом. Энди Фрека побывал в самых разных уголках нашей страны, видел такие места, до которых далеко не каждый россиянин доезжал. За 20 лет жизни здесь он действительно понял, как жить в России, чтобы все было хорошо. А еще он критикует Варламова.

"На голову выше чертовых Штатов". Американец разочаровался в США и переехал в Россию"Я сюда не за деньгами приехал". Американец разочаровался в США и переехал в Россию. Часть 2

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Пожалуй, самый обсуждаемый герой 2019 года на всех площадках "RuOpen. Открыто о России". У кого-то Тедди Бой вызывает восхищение, у кого-то отторжение, но равнодушным он не оставляет никого. Татуированный от макушки до пят барбер, который прилетел в Москву по делам, практически сразу принял решение переехать сюда жить. Он очень хорошо знает историю, что, скажем так, не совсем типично для среднего американца. Тедди бросил высокооплачиваемую работу и переехал в Россию, а теперь рассуждает о политике, о нравственности и о том, почему у жителей США нет будущего.

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Источник: Открытая Россия

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