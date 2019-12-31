«Зимняя сказка» и оригинальный декор: Во сколько обходится новогоднее украшение дома отечественным звёздам

31.12.2019, 22:04, Разное

Большинство отечественных звёзд заранее побеспокоились о новогоднем украшении домов и квартир, обратившись за помощью к профессионалам. Дизайнеры рассказали, во сколько обходится знаменитостям оригинальный декор жилья и «зимняя сказка».
В этом году большой популярностью среди звёзд пользуется «сказочное оформление» с использованием искусственного снега, плюшевых игрушек, золотых, белых и серебряных шаров. Подобное украшение жилья обойдётся как минимум в 60 000 рублей, а максимальная цена может достигать 300 000. Конкретно новогодняя ёлка в зависимости от высоты и объёма работ может стоит 30-150 тысяч рублей. В «сказочной» тематике украсили свои дома Айза Анохина и Анна Хилькевич. Белорусская актриса Алеса Качер выбрала тему «Жар-птица», а её ёлка сверкает гирляндами, деревянными фигурками и разноцветными шарами. Стоимость такого декора «стартует» от 45 тысяч рублей.


Дом Ксении Бородиной украшен 250 метрами гирлянд, живыми еловыми ветками, золотыми и серебряными шишками, другими оригинальными элементами. Согласно «ценнику», такой декор дома оценивается в сумму от 100 до 200 тысяч рублей. Кстати, не все звёзды приглашали украшать жильё декораторов-оформителей. К примеру, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров наряжали ёлку вместе с дочерью Марией. Анастасия Макеева приобрела за 11 тысяч рублей ель из Дании, а украшением занималась семья, создавая незабываемое новогоднее настроение.



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