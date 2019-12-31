Зеленский накануне Нового года провел переговоры с Путиным: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным: обсуждали заключение контракта по транзиту газа и обмен пленными. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Главы государств поздравили друг друга с новогодними праздниками и проведенным обменом, который прошел 29 декабря. Также стороны одобрили заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины.

Также президенты договорились «немедленно перейти» к составлению списков для освобождения политзаключенных крымчан, которые находятся в оккупированном Крыму и на территории России, а также россиян, находящихся в заключении на территории Украины.

«Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время», – говорится также в сообщении.

«Подчёркнута важность заключенной накануне «пакетной» сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

При этом в России отметили, что проведенный 29 декабря обмен удерживаемых лиц по принципу «всех установленных на всех установленных» является «положительным сигналом», который заслуживает «соответствующей оценки».

В сообщении также делается акцент на том, что происходящее «идет в русле договорённостей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, а также способствует «укреплению взаимного доверия».

Это первый предновогодний разговор с поздравлениями, направленный от лица украинского президента главе государства-агрессора, ведущего войну против Украины.

На эту новость уже отреагировали граждане Украины: среди них были сторонники гаранта украинской Конституции, но подавляющее большинство возмутил сам факт поздравления главы страны-агрессора.

Свои мысли они написали прямо в «Фейсбук» на странице Офиса президента Украины.

Как трогательно…. Я аж прослезилась…Президент страны, на территории которой идет война и у которой отжали часть территории, поздравил агрессора с Новым Годом

Это и есть итог этого ужасного года. Зеленский поздравил (?!) Путина с приближающимися праздниками?! А какого ты его поздравляешь вообще?! И что это за нация новая крымчане…

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Сейчас пресс-служба главы государства-агрессора отмечает, что первыми инициативу проявили украинцы: именно Зеленский первым позвонил Путину и поздравил его с Новым годом и последующими праздниками.

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Последнее: Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский переговорили по по телефону. Поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и с проведением обмена пленными 29 декабря, поприветствовали заключение соглашений по газу между «Газпромом» и «Нафтогазом», выразили надежду на прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе в ближайшее время…. И это хорошая новость! Лучше уж […]