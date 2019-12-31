Адвокат семей Небесной сотни рассказал, зачем России нужны экс-беркутовцы

Обмен экс-беркутовцев, которые являются ключевыми обвиняемыми по делу Майдана, на пленных украинцев за несколько месяцев до вынесения приговора – это очень плохо, но вряд ли повлияет на расследования. Об этом в комментарии InfoResist заявил адвокат семей Небесной сотни Виталий Титыч.

«В контексте того, что расследование уже происходит официально больше месяца, и перспективы его очень туманные, то действительно, это никак не повлияет. Нельзя повлиять на то, чего нет. То, что отдали ключевых обвиняемых, фактически за несколько месяцев до вынесения приговора, это очень плохо», — отметил он.

По словам адвоката, еще в 2014 году говорилось о том, что Россия за любую цену будет делать все, чтобы производство не дошло до конца, а суд не смог изучить доказательства.

«Но это та речь, про которую мы, кажется, с вами говорили еще в 2013-2014 годах, что Россия за любую цену будет делать все, чтобы не дать в этом производстве дойти до конца, изучить и оценить судом доказательства. Потому что это разоблачает суть тех событий, которые происходили 20 февраля. Это ключевой момент», — отметил Титыч.

Он считает, что теперь необходимо принять изменения в законодательство в части заочного осуждения.

«Ну если схватить Зеленского за язык, то сейчас они должны в турборежиме, в контексте этого производства, в частности, убийства 48 и ранения 80 человек 20 февраля, они должны принять изменения в законодательство в части заочного осуждения, возможности совершения досудебного расследования и судебного рассмотрения при отсутствии обвиняемых. Вы помните, эта процедура остановлена уже более двух лет», — пояснил адвокат.

По его мнению, изменения в законодательство стало небольшой компенсацией для общества, однако не для семей погибших участников Майдана.

«При том не просто изменения в ту корявую редакцию, которая была, а в редакцию (376 – редакция закона о заочном осуждении — ред.), которая бы учитывала те действия, которые сделал Зеленский, фактически совершение им преступления, про что задокументировал и дал возможность в дальнейшем дослушать это производство, которое совершалось пять лет в Святошинском суде, тогда это будет такой небольшой, но важной компенсацией для общества, не для семей бесспорно», — подытожил Титыч.

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