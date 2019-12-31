Мы невиновны: Переданные России «беркутовцы» дали интервью сепаратистам

Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин считают, что украинская власть не имеет доказательств их причастности к убийствам на Майдане. Об этом они заявили в комментарии сепаратистским СМИ на территории оккупированной Донецкой области.
Зинченко утверждает, что при наличии доказательств их бы осудили в первый год президентства Петра Порошенко, однако этого не произошло. Экс-беркутовец также уверен, что все доказательства их вины сфальсифицированы, а экспертизы имеют разные выводы.
«В 2014 году сказать, что активист Майдана стрелял в сотрудника милиции, — такое даже не обсуждалось, об этом нельзя было говорить. В 2015 году люди уже понимали, что что-то не то, а вскоре начали появляться реальные доказательства, опровергающие утверждения о том, что никто не стрелял по милиции. С каждым годом ситуация меняется, ведь в 2014 году народ сильно обманули, и много кто поверил. Сейчас ситуация очень меняется», — сказал Аброськин.
По их словам, огонь велся не со стороны Внутренних войск МВД Украины и спецподразделения «Беркут», а со стороны «неизвестных снайперов с крыши киевской филармонии».
«Расстрел начался в 5 часов утра 20 февраля. Первыми начали стрелять по правоохранителям, убили трех человек, 39 получили ранения. Потом был убит наш сотрудник Коля Симисюк, еще один Рома Панченко был ранен», — отметил Сергей Зинченко.
Бывшие бойцы украинской милиции также добавили, что результаты следствия были сфальсифицированы, однако они намерены продолжать участие в установлении настоящих имен убийц на Майдане. В то же время адвокаты еще трех экс-бойцов «Беркута» напрямую обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой дать «адекватную оценку» событиям 5-летней давности и «перестать делить страну на Майдан и Антимайдан».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский переговорили по по телефону. Поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и с проведением обмена пленными 29 декабря, поприветствовали заключение соглашений по газу между «Газпромом» и «Нафтогазом», выразили надежду на прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе в ближайшее время…. И это хорошая новость! Лучше уж […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Остановить Путина / 24 декабря
- Мнение: Украинку в Эстонии приняли за «наглую» русскую / 18 декабря
- Крысиное гнездо / 4 декабря
- Мнение: Как дурят немцев, толстое человечество и уничтожение русской еды / 9 декабря
- Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам / 26 декабря
- Для пользователей всё ещё доступен бесплатный апгрейд ОС до Windows 10 / 1 декабря
- Мнение: Неожиданный ракурс на волонтёрское движение, оказывается оно наносит вред… / 6 декабря
- Как узнать заряд наушников Apple AirPods Pro на смартфонах с ОС Android / 4 декабря