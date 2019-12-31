Мы невиновны: Переданные России «беркутовцы» дали интервью сепаратистам

Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин считают, что украинская власть не имеет доказательств их причастности к убийствам на Майдане. Об этом они заявили в комментарии сепаратистским СМИ на территории оккупированной Донецкой области.

Зинченко утверждает, что при наличии доказательств их бы осудили в первый год президентства Петра Порошенко, однако этого не произошло. Экс-беркутовец также уверен, что все доказательства их вины сфальсифицированы, а экспертизы имеют разные выводы.

«В 2014 году сказать, что активист Майдана стрелял в сотрудника милиции, — такое даже не обсуждалось, об этом нельзя было говорить. В 2015 году люди уже понимали, что что-то не то, а вскоре начали появляться реальные доказательства, опровергающие утверждения о том, что никто не стрелял по милиции. С каждым годом ситуация меняется, ведь в 2014 году народ сильно обманули, и много кто поверил. Сейчас ситуация очень меняется», — сказал Аброськин.

По их словам, огонь велся не со стороны Внутренних войск МВД Украины и спецподразделения «Беркут», а со стороны «неизвестных снайперов с крыши киевской филармонии».

«Расстрел начался в 5 часов утра 20 февраля. Первыми начали стрелять по правоохранителям, убили трех человек, 39 получили ранения. Потом был убит наш сотрудник Коля Симисюк, еще один Рома Панченко был ранен», — отметил Сергей Зинченко.

Бывшие бойцы украинской милиции также добавили, что результаты следствия были сфальсифицированы, однако они намерены продолжать участие в установлении настоящих имен убийц на Майдане. В то же время адвокаты еще трех экс-бойцов «Беркута» напрямую обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой дать «адекватную оценку» событиям 5-летней давности и «перестать делить страну на Майдан и Антимайдан».

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