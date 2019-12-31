Мнение: Новый год под «солнечную медленность»

Понятия не имею, что такое «солнечная медленность», но за три дня до Нового года занесло в страну, где клиентов зазывают такими вот заманухами….

В общем, занесло меня на четыре часа вперед от московского времени… И Новый год здесь уже наступил.

Пусть 2020-ый год будет для всех и каждого хотя бы чуть-чуть, но лучше 2019-го! Пусть все будет хорошо, и даже хоть чуть-чуть, но лучше…

С Новым годом!

Источник: Ирек Муртазин

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