Мнение: Новый год под «солнечную медленность»

Понятия не имею, что такое «солнечная медленность», но за три дня до Нового года занесло в страну, где клиентов зазывают такими вот заманухами….
В общем, занесло меня на четыре часа вперед от московского времени… И Новый год здесь уже наступил.
Пусть 2020-ый год будет для всех и каждого хотя бы чуть-чуть, но лучше 2019-го! Пусть все будет хорошо, и даже хоть чуть-чуть, но лучше…
С Новым годом!
Источник: Ирек Муртазин
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