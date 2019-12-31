«Значительное достижение». США поздравили Украину с подписанием договора на транзит газа

Соединенные Штаты приветствуют подписание нового контракта на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему между НАК «Нафтогаз України» и «Газпромом».

Об этом идет речь в сообщении посольства США в Украине, опубликованном в Facebook.

«Поздравляем Украину с заключением контракта с Россией по транзиту газа и получением $2,9 млрд по Стокгольмскому арбитражу. Это значительные достижения», – сообщили в посольстве.

🇺🇦 Вітаємо Україну з укладанням контракту з Росією щодо транзиту газу та отриманням 2,9 млрд доларів за Стокгольмським… Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Teisipäev, 31. detsember 2019

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. «Газпром» выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Исполнительный директор «Нафтогазу» Юрий Витренко сообщил, что кроме контракта о транзите, стороны подписали договор о регулировании, согласно которому «Газпром» и «Нафтогаз» отзывают все текущие иски и жалобы.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 30 декабря, что «минимально гарантированная прокачка – 65 млрд м³ газа» в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Коболев сказал, что в 2020 году РФ может прокачать через Украину около 75 млрд м³, что на 15 млрд м³ меньше, чем в 2019-м.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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