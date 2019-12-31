Коболев: Тарифы на транзит между «Газпромом» и «Нафтогазом» были посчитаны как тарифы украинского регулятора, к которым прибавляется небольшая маржа

Базой для расчета тарифов на транзит российского газа через украинскую газотранспотрную систему был тариф украинского регулятора – Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Об этом на пресс-конференции 31 декабря сказал глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Тарифы устанавливал украинский регулятор, на основании европейских правил эти тарифы были расчитаны. На гарантированные объемы тариф в течение пяти лет остается неизменным. Тарифы между «Газпромом» и «Нафтогазом» были посчитаны как тарифы украинского регулятора, к которым прибавляется небольшая маржа. Поэтому базой для этого расчета были в первую очередь тарифы, расчитанные Украиной», – сказал он.
Коболев отметил, что не может разглашать прописанную в контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом» информацию из-за условия конфиденциальности.
10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.
В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.
Тарифы на транспортировку газа для оператора газотранспортной системы Украины были установлены 24 декабря.
30 декабря стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа.
Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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