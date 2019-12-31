«Это необходимость»: испугавшаяся за свою жизнь Ирина Дубцова наняла телохранителя

Накануне Нового года артистка призналась,

что ни отпуск, ни домашний праздник ей уже много лет недоступны. Ирина Дубцова как всегда будет выступать.

Исполнительница

призналась, что недавно обзавелась телохранителем. «На самом деле у большинства моих коллег

давно есть телохранители. Вот и я решилась. Для артистов, а тем более женщин,

это не прихоть, а производственная необходимость», – цитирует Ирину Дубцову

сайт «Комсомольская правда».

При этом она отметила, что в

семье ее родителей бывали ссоры. По словам Ирины Дубцовой, ее отец и мать до его последнего дня сохранили

прекрасные отношения. «Я была бы врушкой, если бы сказала, что в нашей семье

никогда не было ссор. Но рукоприкладство я даже представить себе не могу – в

нашем окружении этого никогда не было. И когда женщины терпят побои, оправдывая

это великой любовью, я не могу этого принять», – заявила артистка.

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Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) 11 Дек 2019 в 3:40 PST

Говоря о домогательствах, Ирина Дубцова

отметила, что все в руках женщины, ведь грань устанавливает она сама. «Я, например,

могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, даже

глаз на меня не поднимет», – заверила Ирина Дубцова.

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