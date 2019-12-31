Мнение: Настоящие новогодние супергерои России

Свою любовь к комиксам перебороть не могу.

Настоящие новогодние супергерои России: Мусье Оливье, фэшн Селёдочка, Холодец-молодец и Шампусенька.

Художник: Alex Blazan (vk.com/b1azan)

Источник: Шакко

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Последнее: Свою любовь к комиксам перебороть не могу. Настоящие новогодние супергерои России: Мусье Оливье, фэшн Селёдочка, Холодец-молодец и Шампусенька. Художник: Alex Blazan (vk.com/b1azan) Источник: Шакко