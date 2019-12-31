Мнение: Пора выпускать книгу

Как обычно в конце года года ЖЖ выпускает персональную карточку для авторов ЖЖ.

Получить вашу персональную карточку можно вот здесь https://www.livejournal.com/2019/

Про книгу идея хорошая, только нужно найти на это время.

PS. А каким был год в ЖЖ у вас?

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Как обычно в конце года года ЖЖ выпускает персональную карточку для авторов ЖЖ.Получить вашу персональную карточку можно вот здесь https://www.livejournal.com/2019/Про книгу идея хорошая, только нужно найти на это время. PS. А каким был год в ЖЖ у вас? Источник: Colonel Cassad