Мнение: Пора выпускать книгу

Как обычно в конце года года ЖЖ выпускает персональную карточку для авторов ЖЖ.
Получить вашу персональную карточку можно вот здесь https://www.livejournal.com/2019/
Про книгу идея хорошая, только нужно найти на это время.
PS. А каким был год в ЖЖ у вас?
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Как обычно в конце года года ЖЖ выпускает персональную карточку для авторов ЖЖ.Получить вашу персональную карточку можно вот здесь https://www.livejournal.com/2019/Про книгу идея хорошая, только нужно найти на это время. PS. А каким был год в ЖЖ у вас? Источник: Colonel Cassad
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