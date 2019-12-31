Милованов ожидает, что реальная зарплата украинцев вырастет на 10% в 2020 году

Реальная заработная плата украинцев в 2020 году может вырасти на 10%. Об этом министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в Facebook 31 декабря.

«Рост заработной платы высокими темпами происходит уже четвертый год подряд – в этом году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года. С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими – около 10%», – написал он.

Економіка. Що відбулось в 2019 та чого чекати в 2020? Що це означає для бізнесу і українців? Як правильно планувати свої… Posted by Тимофей Милованов on Teisipäev, 31. detsember 2019

28 декабря Милованов заявил, что реальная зарплата украинцев превысила докризисные (2013 год) доходы на 18%. По данным Госстата, в ноябре средняя номинальная зарплата в Украине составила 10 769 грн. В годовом измерении, по состоянию на ноябрь, эта цифра выросла на 16,6%.

Милованов сообщал, что самая высокая средняя зарплата по итогам второго квартала 2019 года была в Мариуполе Донецкой области – 17 114 грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Реальная заработная плата украинцев в 2020 году может вырасти на 10%. Об этом министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в Facebook 31 декабря. «Рост заработной платы высокими темпами происходит уже четвертый год подряд – в этом году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем в аналогичном […]