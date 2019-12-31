«Часто предавали»: названа истинная причина одиночества Цискаридзе

«Николай Цискаридзе великий

человек. О нем будут знать везде и всюду. Помимо того, что он уже обладает

невероятной славой, впереди его ждет большая карьера. И следующий год станет

для нег знаковым, – поведала ведунья Саона. – Я вижу много

поездок по миру и выгодные предложения по работе за границей. Так как он очень

душевный и теплый человек к нему тянутся люди. Таких людей достаточно мало. Он

полностью отдает себя театру, карьере. Николай будет вести младшее поколение за

собой».

Правда, по словам ясновидящей, артист

несчастен в личном плане. Его часто предавали, поэтому в данный момент он

закрыт для других, с ним нет любимого человека рядом. Но ему комфортно жить в

одиночестве. Любые отношения требуют внимания к другому человеку, а у Николая

нет возможности уделять много времени партнеру.

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Публикация от Nikolai Tsiskaridze (@tsiskaridze) 16 Дек 2019 в 2:12 PST

Такие люди как Николай Цискаридзе не видят

счастье в деньгах, для него это не самоцель. «Он полностью отдается карьере и

театру, очень этим дорожит. Николай – одинокий человек, который нуждается в

любви. Он привык нести добро и любовь людям, а вот в ответ получал недостаточно.

Что касается будущего, то своего родного человека он встретит совершенно

случайно. Но это произойдет лишь через несколько лет», – сказала Саона.

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Последнее: «Николай Цискаридзе великий человек. О нем будут знать везде и всюду. Помимо того, что он уже обладает невероятной славой, впереди его ждет большая карьера. И следующий год станет для нег знаковым, – поведала ведунья Саона. – Я вижу много поездок по миру и выгодные предложения по работе за границей. Так как он очень душевный и […]