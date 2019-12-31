Мнение: «Это был самый худший год»

Так каждый год говорит, наверное, чуть ли не каждый человек планеты, уповая на то, что следующий год будет совсем другим. Под бой курантов все загадывают желания, чтобы Новый год был по истине хорошим, успешным, веселым и самым лучшим.

Но несмотря на то, что год и правда выдался тяжелым, все-таки надо держать себя в руках и быть реалистами. Не надо пускать слюни и жалеть себя, что еще один год прошел насмарку. Да, было много негатива, который затронул многих.

Например, WADA и допинговый скандал – одна из самых обидных и печальных новостей, которая выпала на нашу страну. Исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от международных соревнований на четыре года. Мы можем выступать только под нейтральным флагом, а участие могут принимать только те, кто не причастен к допинговым расследованиям. К тому же, Россия не имеет возможность принимать чемпионаты мира. Но несмотря на это, в марте прошла Универсиада в Красноярске.

В канун Нового года в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд дома, погибло много, но чудо все-таки не обошло стороной эту трагедию. Десятимесячный ребенок, которого нашли под завалами бетона, выжил. Сейчас он уже начал ходить и произносит свои первые слова. Что это, если не чудо?

Чуть не случившаяся трагедия с самолетом с неработающими двигателями, который сел в кукурузном поле. Выжили все. Когда еще такое увидишь?

И даже арест Голунова, каким бы неприятным событием он бы не был, все-таки закончился хорошо: парень на свободе, а на пятерых полицейских, работающим с ним, заведены уголовные дела.

В общем, если чуть-чуть запариться и не распускать нюни, то можно найти плюсы в уходящем году. Хватит ныть! С Новым Годом, друзья!

Источник: Достало

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Последнее: Так каждый год говорит, наверное, чуть ли не каждый человек планеты, уповая на то, что следующий год будет совсем другим. Под бой курантов все загадывают желания, чтобы Новый год был по истине хорошим, успешным, веселым и самым лучшим. Но несмотря на то, что год и правда выдался тяжелым, все-таки надо держать себя в руках и […]