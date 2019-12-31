«Просто спал»: Максим Виторган вспомнил о встрече 2019 года в одиночестве

31.12.2019, 21:21, Разное

47-летний российский актёр театра и кино Максим Виторган вспомнил о встрече 2019 года в одиночестве. По признаю артиста, он просто спал, в любом случае фраза: как встретишь новогоднюю ночь, таким и будет предстоящее будущее, к нему не относится, ведь он нашел новую любовь.
Весной уходящего года Ксения Собчак и Максим Виторган сделали официальное заявление, что их пара перестала существовать. При этом общественно уже знала об этом, исходя по поведению обоих. Сегодня актер добавил на своей странице в Instagram пост, в котором поделился, каким был для него 2019 год. При этом знаменитость отметил, что не собирается подводить итоги, потому что он только начал жить. Ну а в ту праздничную дату он просто спал один дома.
«То есть Нового года у меня вроде и не было. А сам год был», — отметил артист.

Несмотря на грустные нотки публикации, Максим Виторган продолжил её признанием в любви. Новой избранницей режиссера-постановщика стала грузинская актриса Нино Нинидзе.
«Могу с уверенностью сказать, что фраза «как встретишь эту знаменательную дату, так и год проведешь» не имеет ничего общего с действительностью. В данный момент я печатаю пост одной рукой, а другой глажу свою любимую женщину. Привет, прекрасная моя. Все остальное у меня было и так. Пусть так и будет», — добавил Виторган.

В завершении знаменитость поздравил россиян с Новым годом. Пожелав, чтобы все необходимости были равны удовлетворенностям, и при этом никто не пострадал. Пользователи Сети порадовались за счастье, которое приобрел Виторган, написав соответствующие пожелания.



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Последнее: 47-летний российский актёр театра и кино Максим Виторган вспомнил о встрече 2019 года в одиночестве. По признаю артиста, он просто спал, в любом случае фраза: как встретишь новогоднюю ночь, таким и будет предстоящее будущее, к нему не относится, ведь он нашел новую любовь. Весной уходящего года Ксения Собчак и Максим Виторган сделали официальное заявление, что […]

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