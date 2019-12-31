Коболев: Отзыв встречных исков «Нафтогазу» и «Газпрома» является необратимым

Отзыв встречных исков российского «Газпрома» и украинского «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж является необратимым. Об этом на пресс-конференции 31 декабря сказал глава «Нафтогазу» Андрей Коболев, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Отзыв встречных исков является необратимым. Новые потенциальные [иски] – надеюсь, их не будет, но если будут конфликтные ситуации, будут рассматриваться в арбитраже по новым контрактам», – сказал Коболев.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию «Газпрома» на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать «Нафтогазу» расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года «Нафтогаз» начал новый процесс против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в «Газпроме» сообщили, что выплатят «Нафтогазу» до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. Украина согласилась на это.

27 декабря «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд. Контракт на транзит газа был подписан 30 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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