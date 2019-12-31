Житель Киева организивал рассылку сообщений о псевдоминировании в РФ – «Русская служба ВВС»

Житель Киева по имени Сергей, возможно, с конца ноября рассылал ложные сообщения о минировании в российских городах. Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщила «Русская служба ВВС» 31 декабря.

По данным журналистов, этот мужчина является клиентом рухнувшей биржи криптовалют Wex, который потерял 120 биткоинов (около 20 млн грн). Информацию о наличии такого клиента подтвердил каналу собеседник, знакомый с администрацией биржи.

В первом письме о лже-минировании, которое пришло в суды Санкт-Петербурга 28 ноября, говорилось, что такие сообщения будут присылать до тех пор, пока «Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи Wex», говорится в материале.

Как отмечает «Русская служба ВВС», с конца ноября петербургские суды получили около 180 сообщений о минировании, которые не подтвердились. Письма о возможном наличии бомб получали также школы и детские сады Санкт-Петербурга, писала «Фонтанка».

По данным «Интерфакса», в Москве с 28 ноября по 18 декабря для проверки анонимных сообщений эвакуировали около 490 тыс. человек. Письма о лжеминировании приходили также на объекты в других российских городах, сумма ущерба еще не названа, добавила «Русская служба ВВС».

Малофеев из-за рассылки обратился в ФСБ, отмечает «Фонтанка». Роскомнадзор потребовал заблокировать почтовые сервисы, с которых приходили письма о минировании, сообщил «Дождь».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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