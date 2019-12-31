Мария Баченина рассказала о том, как не переесть в новогоднюю ночь

31.12.2019, 21:04, Разное

Мария Баченина дала рекомендации о том, как не переесть в новогоднюю ночь. Она посоветовала выбрать наряд, стесняющий движения, и сократить потребление алкоголя.
Во время программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» ведущая программы Мария Баченина затронула актуальную тему новогодних угощений. Многие, увидев богатый праздничный стол, не могут удержаться и переедают, что негативно сказывается на состоянии здоровья. Чтобы не испортить настроение и самочувствие, она посоветовала прибегнуть к некоторым хитростям. Прежде всего, ведущая посоветовала не садиться на диету перед праздниками. Лучше прекратить ограничивать себя не только на те дни, когда планируется застолье, но и за некоторое время до этого, чтобы дать организму время адаптироваться. Во время застолья не стоит злоупотреблять алкоголем, поскольку за ним обычно следует плотная закуска. Для мероприятия Мария Баченина рекомендует выбрать одежду, которая несколько стесняет движения. Мужчины могут одеть тугой ремень или брюки точно по фигуре, а женщинам подойдет приталенное платье или штаны, стягивающие живот.

На новогодний стол стоит поставить меньше холодных закусок, которые возбуждают аппетит. В их число входят маринованные блюда, грибы, соленая рыба, соленья. Лучше заменить их салатами из зелени и цитрусовыми.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мария Баченина дала рекомендации о том, как не переесть в новогоднюю ночь. Она посоветовала выбрать наряд, стесняющий движения, и сократить потребление алкоголя. Во время программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» ведущая программы Мария Баченина затронула актуальную тему новогодних угощений. Многие, увидев богатый праздничный стол, не могут удержаться и переедают, что негативно сказывается на состоянии […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика