Мария Баченина рассказала о том, как не переесть в новогоднюю ночь

Мария Баченина дала рекомендации о том, как не переесть в новогоднюю ночь. Она посоветовала выбрать наряд, стесняющий движения, и сократить потребление алкоголя.

Во время программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» ведущая программы Мария Баченина затронула актуальную тему новогодних угощений. Многие, увидев богатый праздничный стол, не могут удержаться и переедают, что негативно сказывается на состоянии здоровья. Чтобы не испортить настроение и самочувствие, она посоветовала прибегнуть к некоторым хитростям. Прежде всего, ведущая посоветовала не садиться на диету перед праздниками. Лучше прекратить ограничивать себя не только на те дни, когда планируется застолье, но и за некоторое время до этого, чтобы дать организму время адаптироваться. Во время застолья не стоит злоупотреблять алкоголем, поскольку за ним обычно следует плотная закуска. Для мероприятия Мария Баченина рекомендует выбрать одежду, которая несколько стесняет движения. Мужчины могут одеть тугой ремень или брюки точно по фигуре, а женщинам подойдет приталенное платье или штаны, стягивающие живот.

На новогодний стол стоит поставить меньше холодных закусок, которые возбуждают аппетит. В их число входят маринованные блюда, грибы, соленая рыба, соленья. Лучше заменить их салатами из зелени и цитрусовыми.

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Последнее: Мария Баченина дала рекомендации о том, как не переесть в новогоднюю ночь. Она посоветовала выбрать наряд, стесняющий движения, и сократить потребление алкоголя. Во время программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» ведущая программы Мария Баченина затронула актуальную тему новогодних угощений. Многие, увидев богатый праздничный стол, не могут удержаться и переедают, что негативно сказывается на состоянии […]