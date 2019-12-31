Радиоведущую и журналистку Ксению Собчак «прожарят юмором» перед Новым годом. Об этом пояснила пресс-служба канала ТНТ4.
Россиянам представится возможность посмотреть 31 декабря новый выпуск шоу «Прожарка», где будут обсуждаться в юмористическом ключе выходки Ксении Собчак и в молодости, и в настоящее время. Не обойдет вниманием комики недавнюю свадьбу знаменитости с режиссером Константином Богомоловым. Среди комиков, задача которых будет заключаться в «прожарке», будет присутствовать участница шоу Stand Up Ирина Приходько, победитель Comedy Баттл Сергей Матросов.
Как призналась Ксения Собчак, её очень пугает тот факт, что в РФ очень мало людей с самоиронией. Чаще всего жители страны предпочитают обижаться. Она и сама не против пошутить в жесткой манере до такой степени, что люди не изъявляют желания и даже боятся ответить в таком же ключе. Журналистка уверена, — человек имеет полное право смеяться на другими тогда, когда выражает готовность, чтоб над ним делали то же самое.
Что касается шуток, согласно данным пресс-службы канала ТНТ4, то среди них: Ксении Собчак разрешают в ЗАГСах расписываться карандашом с учетом её любвеобильности, на свадьбе журналистка станцевала гостям сексуальный танец, потому они не хотели уходить.
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