Российское олицетворение успеха

«Американцы выработали в себе такое же уважение к бизнесменам, какое британцы питают к джентльменам, французы – к интеллектуалам, а немцы – к ученым» (Алан Гринспен, Адриан Вулдридж «Капитализм в Америке. История», с.16).

Понятно, что подобная мысль представляет собой сильное упрощение действительности, но что-то в этом есть. Интересно, можно ли выделить социальную группу, к которой у нас питают уважение подобного рода? Мне кажется, что это госслужащие.

Не спешите говорить про ненависть народа к чиновникам. Наверняка и в Америке бедные ненавидят богатых. Речь о другом. Если упрощенно, то речь идет о том, кого считают в той или иной стране олицетворением успеха, кому завидуют больше всего, и кому хотели бы подражать, если есть хоть какая-то возможность.

Россия с незапамятных времен воспринимается народом как огромный резервуар, наполненный богатствами (природными, в том числе), находящимися под контролем государства, которое, правда, плохо «стоит на страже» и дозволяет тем, кто ближе к ресурсам, откачивать их к себе в карман.

Ближе всех стоят, естественно, различные госслужащие, включая силовиков, политиков, священников и персонал госкомпаний. Поэтому самый умный человек устроится на госслужбу и будет откачивать, отвинчивать, отпиливать… Ну, в общем, как там у Жванецкого?

В советское время откачивали через номенклатурные распределители. Сейчас вариантов стало значительно больше. Бизнесменов типа Бориса Березовского или интеллектуалов типа Владимира Соловьева тоже уважают, но лишь потому, что они создали свой краник, через который откачивали большие госресурсы.

Но нищих интеллектуалов или малый бизнес, вымаливающий поддержку, не уважают. «Нельзя ждать милостей от природы, взять их – вот наша задача».

Если государственный человек падет, его затопчут: значит, не настоящий был; плохо присосался к бюджету. Но если взлетел на самый верх, будут уважать. Кто больше откачал, того больше и уважают. В том смысле, что считают образцом.

Энергичные люди постоянно ориентируются на эти образцы и ищут свои способы откачки больших ресурсов. Те, кто поскромнее, откачивают по мере своих возможностей: таковы мелкие госслужащие, подрабатывающие в избиркомах, и даже избиратели, продающие свой голос.

Откачать у государства по мере сил – священный долг всякого уважающего себя человека. Не откачал – значит, неудачник, будь ты хоть бизнесмен, хоть интеллектуал, хоть ученый.

Маловероятно, что в обозримой перспективе президентом России может стать человек, не поработавший на госслужбе и не взлетевший через нее на самый верх.

Есть в народе такое многозначительное выражение: «Не потянет!». Кто ничего не стянул – тот точно не потянет. Не русский. Не православный. Не из «наших». Не знает жизни. Не понимает, что такое Россия.

Дмитрий ТРАВИН

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