Германия — Путину: СССР вместе с Гитлером брутально поделили Польшу

Посол Германии в Польше Рольф Никель отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о сотрудничестве Польши и немецких нацистов. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Твиттере.

По словам дипломата, Советский Союз вместе с Гитлером поделили Польшу.

«Позиция федерального правительства ясна: пакт Молотова — Риббентропа служил для подготовки преступного вторжения нацистской Германии в Польшу. СССР вместе с Германией участвовал в этом жестоком разделе Польши», – написал посол.

Stanowisko rządu federalnego jest jasne: Pakt Ribbentrop-Mołotow służył przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczył w tym brutalnym podziale Polski.

— Rolf Nikel (@Amb_Niemiec) December 30, 2019

Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что подписание пакта Молотова-Риббентропа не повлияло на начало Второй мировой войны, поскольку раньше, чем был подписан этот документ, произошел сговор западных стран с Адольфом Гитлером, что привело к началу войны.

Напомним, Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и поддержке лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Министерство иностранных дел Польши обвинило президента России в искажении предыстории о начале Второй мировой войны. Дипломаты заявили, что российские власти в своих заявлениях ссылаются на «пропаганду сталинского режима, которую осудил советский лидер Никита Хрущев».

Президент Польши Дуда заявил, что Варшава расценивает высказывания Путина как реакцию на внешнюю политику Польши.

1 сентября 1939 года нацистская Германия начала вооруженную агрессию против Польши, а 17 сентября, согласно договоренностям между тоталитарными режимами, на Польшу напали советские войска, нарушив тем самым положения «Пакта о ненападении» 1932 года.

28 сентября 1939 года Советский Союз и Третий рейх подписали еще одно соглашение «О границах и дружбе», которым поделили Польшу между собой.

В общем по оценкам историков, Польша во Второй мировой войне потеряла 425 тыс. военных и более 5,5 миллиона гражданских. Советские репрессии в период между 1939 и 1945 годами унесли жизни 566 тыс. человек — столько людей были арестованы, депортированы и убиты.

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