Наука: Нагрузку международного туризма на климат недооценили в четыре раза

Экологи оценили количество выбросов парниковых газов, к которым с 2009 по 2013 год привел международный туризм, и обнаружили, что предыдущие исследования сильно недооценивали объем выбросов.

Оказалось, что общее содержание этих парниковых газов примерно в четыре раза больше, чем считалось ранее, — до 4,5 гигатонн эквивалентов углекислого газа в год, пишут ученые в Nature Climate Change.

Одной из причин глобальных климатических изменений на планете называют значительное увеличение концентрации в атмосфере парниковых газов: углекислого газа, метана, водяного пара, озона, закиси азота и некоторых других. Повышение концентрации опасных для климата газов происходит по нескольким причинам, обусловленным как естественными, так и техногенными факторами. Чтобы уменьшить хотя бы ту долю роста, которая вызвана антропогенными причинами, ученые проводят оценку количества выбросов, связанного с различными направлениями человеческой деятельности, и рассчитывают ее углеродный след — суммарное количество всех выброшенных в атмосферу веществ, пересчитанное в эквивалентное количество углекислого газа.

Известно, что одна из отраслей экономики, в результате которой производится большое количество парниковых газов, — это международный туризм. По предыдущим данным, углеродный след мирового туризма составлял около 1,2 гигатонн эквивалентов CO2 в 2005 году и 1,1 гигатонн — в 2010 году. Это примерно 2,5–3 процента от общей массы углекислого газа, который выбрасывается в атмосферу в результате антропогенных факторов. Однако эти данные учитывали далеко не все составляющие туристической деятельности, из-за чего были несколько занижены. Кроме того, активное развитие туризма могло несколько увеличить углеродный след от этой сферы деятельности в последние годы.

Для уточнения данных и получения более актуальной информации о влияния туризма на климат Земли экологи из Австралии и Китая под руководством Арунимы Малик (Arunima Malik) из Сиднейского университета оценили углеродный след международного туризма с 2009 по 2013 год. Для этого ученые использовали официальные данные учета экономического воздействия туризма (tourism satellite accounts), доступные для 55 отдельных стран и 105 стран, входящих во Всемирную туристскую организацию. Эти данные включают в себя информацию о выбросах, связанных с транспортом, содержанием гостиниц, производством еды и сувениров.

Оказалось, что общий углеродный след международного туризма в 2009 году составил примерно 3,9 гигатонн эквивалентов CO2, а к 2013 году вырос до 4,5 гигатонн. Это примерно в четыре раза больше тех показателей, которые были получены в предыдущих работах, и такие показатели выбросов составляют примерно восемь процентов от общего объема.

Направления международного туризма, связанные с максимальным количеством выбросов парниковых газов

При этом к производству наибольшего количества парниковых газов с большим отрывом привели американские туристы: максимальный углеродный след оказался у путешествий американцев в Канаду (75 мегатонн CO2) и Мексику (48 мегатонн). Углеродный след от путешествий российских туристов тоже довольно велик: в частности, поездки из России в Украину (7,8 мегатонн) занимают восьмое место по углеродному следу в мире и второе — в Европе.

По словам ученых, 72 процента из всех производимых в результате туризма парниковых газов составил углекислый газ. Также туризм приводит к выбросу большого количества метана. Доля остальных газов, по словам ученых, несущественна. А основными тремя источниками парниковых газов оказались транспорт (в первую очередь наземный), шопинг, а также производство и готовка еды.

Ученые отмечают, что активное развитие туризма может привести лишь к дальнейшему росту производства парниковых газов в ближайшем будущем: при тех же темпах роста к 2025 году объем выбросов может вырасти на 40 процентов относительно сегодняшнего уровня. Поэтому туристическим компаниям стоит значительное внимание уделить разработке связанных с туризмом технологий, которые приводят к меньшему количеству опасных для климата веществ, а туристам — больше путешествовать на короткие расстояния и чаще пользоваться общественным транспортом.

Поиском более полезных для климата технологий активно занимаются и в других сферах человеческой деятельности. Например,оценив углеродный след от медицинских учреждений, ученые обнаружили, что выброс парниковых газов можно значительно снизить, если перейти на экологически чистые анестетики.

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