«Будешь медведем, больше некому»

На одну ночь протест в Шиесе сменился хороводом и зажглась Коляда.

Защитники Шиеса устроили в эколагере театрализованное представление, отметив Коляду — славянский праздник возрождения солнца после зимнего Солнцеворота. Фотограф Анна Шулятьева тоже побывала на празднично костре в эколагере.

На посту «Костер» готовятся к празднованию Нового года, украшают игрушками живые елки и постройки. Говорят: «Всей Урдомой поедем на Шиес встречать праздник!» Фото: Анна Шулятьева, специально для «Новой газеты»

К празднику смонтировали интерьер крестьянской избы. Правый красный угол украшен вышитыми полотенцами. На столе — самовар и угощения. Фото: Анна Шулятьева, специально для «Новой газеты»

Сергей, 58 лет, из Сыктывкара. Исполняет роль Медведя. «Сказали: ты будешь медведем, потому что похож и больше некому… Я на пенсии, есть свой магазинчик у меня. Я все на жену переписал и поехал на Шиес. «Куда ты, старый, тебе надо внучек воспитывать!» А я говорю: потому и поеду, что надо внучек воспитывать, что бы они жили и были здоровыми» Фото: Анна Шулятьева, специально для «Новой газеты»

Праздник Коляды сопровождался на Руси хороводами, пением колядок. На Коляду жгли смоляные и соломенные костры, это связывалось с представлением о возрождении солнца. Фото: Анна Шулятьева, специально для «Новой газеты»

В импровизированной крестьянской избе. Роль Хозяина дома у активиста из Мадмаса Александра Неймана, Хозяйки — у Анны Шекаловой из Урдомы. Они угощают шаньгами и получают подарки от колядовщиков — плётку и колокольчик. «Плетка гостей ненужных прогонять, колокольчик людей добрых созывать». Фото: Анна Шулятьева, специально для «Новой газеты»

Активисты Юра и Наташа, помолвленные. Познакомились на Шиесе. «Вчера Юра меня позвал прогуляться и сделал предложение. Как в сказке, так не бывает, я думала. Дома пока никто не знает». Фото: Анна Шулятьева, специально для «Новой газеты»

Праздничный хоровод. Фото: Анна Шулятьева, специально для «Новой газеты»

Активисты украсили кухню в палаточном лагере к Новому году. Фото: Анна Шулятьева, специально для «Новой газеты»

Праздничное шествие, впереди несут большую горящую звезду Коляду, сделанную своими руками. Фото: Анна Шулятьева, специально для «Новой газеты»

Баннер у железной дороги на станции Шиес. Фото: Анна Шулятьева, специально для «Новой газеты»

Анна Шулятьева

специально для «Новой»

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин считают, что украинская власть не имеет доказательств их причастности к убийствам на Майдане. Об этом они заявили в комментарии сепаратистским СМИ на территории оккупированной Донецкой области. Зинченко утверждает, что при наличии доказательств их бы осудили в первый год президентства Петра Порошенко, однако этого не произошло. Экс-беркутовец […]