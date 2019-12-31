Найденный под завалами в Магнитогорске мальчик поздравил с Новым годом спасшую его собаку

Мальчик Ваня Фокин, спасенный после взрыва газа в Магнитогорске, впервые увидел собаку, которая обнаружила его под завалами. Ребенок поздравил лабрадора Грету с Новым годом по видеосвязи. Кроме того, родители передали животному три килограмма корма, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, 31 декабря 2018 года в жилом доме Магнитогорска произошел хлопок бытового газа. В результате взрыва рухнули два подъезда здания. Погибли 39 человек. На момент происшествия Ване Фокину было 10 месяцев. Более суток ребенок провел под завалами. Врачи диагностировали у него обморожение и закрытую черепно-мозговую травму, передает «Царьград».

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