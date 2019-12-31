Коболев: «Нафтогаз» не в восторге от включения в транзитный контракт с «Газпромом», но это компромисс

31.12.2019, 20:30, Новости дня

Российский «Газпром» не захотел брать на себя риски несовершенного украинского газового законодательства, поэтому во время заключения контракта на транзит газа «Нафтогаз України» фактически выступил посредником. Об этом на пресс-конференции 31 декабря сказал глава украинской компании Андрей Коболев, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Это действительно нестандартный момент и для нас он был неожиданным», – сказал Коболев.

Он отметил, что за последние полгода удалось провести работу по анбандлингу и с 1 января сертифицированный оператор ГТС Украины начнет работу.

«Но с точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или прямо регулируют рынок природного газа, мы еще не достигли соответствия европейскому законодательству, о чем неплохо знает «Газпром» и о чем часто говорил сам «Нафтогаз». И позиция «Газпрома» здесь довольно предсказуема: они не готовы были брать на себя риски неэффективного украинского законодательства. Поэтому такие риски взял на себя «Нафтогаз», выступая фактически буфером между «Газпромом» и Украиной. Для нас эти риски привычны. Мы не в восторге от такого варианта, но это как раз той момент, который я называю компромиссом», – сказал Коболев.

Глава «Нафтогазу» подчеркнул, что для Украины важно завершить реформу рынка природного газа.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. «Газпром» выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет с возможностью его продления на 10 лет на аналогичных условиях. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение действия пятилетнего контракта Украина получит более $7 млрд.

Исполнительный директор «Нафтогазу» Юрий Витренко сообщил, что кроме контракта о транзите, стороны подписали договор о регулировании, согласно которому «Газпром» и «Нафтогаз» отзывают все текущие иски и жалобы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Свою любовь к комиксам перебороть не могу. Настоящие новогодние супергерои России: Мусье Оливье, фэшн Селёдочка, Холодец-молодец и Шампусенька. Художник: Alex Blazan (vk.com/b1azan) Источник: Шакко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика