Нападавшие на сотрудников ДПС в Ингушетии оказались вооружены ножами

В правоохранительных органах сообщили, что участники нападения на пост ДПС на въезде в столицу Ингушетии Магас были вооружены ножами. Информация о перестрелке между сотрудниками ДПС и нападавшими не подтвердилась.
«Нападавшие были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Никакого другого оружия у участников нападения не обнаружено», – сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».
Кроме того, были установлены личности преступников. «По предварительным данным, нейтрализованный – житель Карабулака Мизиев, раненный бандит – Имагожев, он сейчас находится в больнице», – информирует «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что убитый боевик – родственник 20-летнего жителя Ингушетии Магомеда Мизиева, который 19 октября 2017 года ранил трех полицейских на посту ДПС в селе Яндаре.
Ранее сообщалось, что группа неизвестных напала на пост ДПС в Магасе, в итоге один полицейский погиб, а один из нападавших был ликвидирован. Трое сотрудников полиции находятся в реанимации.
Также было опубликовано видео нападения.
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