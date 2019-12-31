Ванга называла 2020 год судьбоносным для человечества

31.12.2019, 20:21, Разное

Ванга называла 2020 год очень важным для большинства стран. Хотя прорицательница умерла еще в 1996 года, её прогнозы продолжают сбываться даже спустя два десятилетия.
Поскольку 2020 год является високосным, существует повышенная вероятность некоторых неурядиц, однако в целом это будет хорошее время. Прорицательница допустила природные катаклизмы, но именно фактор изменения климата, по её мнению, должен укрепить отношения между некоторыми странами. Впрочем, для осуществления этого сценария люди должны разобрать свои ошибки и вовремя исправить их.

Что касается наступления мира, то он будет возможен, когда человечество преодолеет свой страх и захочет предотвратить войну. Ванга дала прогноз и по поводу жизни россиян, которая будет непростой, но счастливой. Стране удастся выдержать все напасти исключительно общими усилиями, считала прорицательница.



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