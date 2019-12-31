Партия Порошенко потребовала запретить поставки российского газа

31.12.2019, 20:19, Новости дня

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от властей ввести запрет на прямые поставки российского газа. По мнению партии, договор РФ и Украины лишает Киев возможности привлечь Москву «к ответственности за энергетическую агрессию».

«Эта сделка стала дополнением в системе отбеливания Российской Федерации, которую вводит нынешняя власть. <…> В связи с этим «Европейская солидарность» требует не допустить свертывания международных судебных процессов против РФ и ее субъектов, в частности относительно возвращения крымских месторождений, ввести запрет на прямые поставки в Украину российского газа, продолжить координацию усилий с международными партнерами по недопущению построения «Северного потока – 2», – сказано в заявлении партии в Facebook.

Напомним, РФ и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.



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