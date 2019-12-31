Опубликовано видео нападения на пост ДПС в Ингушетии

31.12.2019, 20:12, Новости дня

В Сети появилось видео нападения на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, однако официального подтверждения подлинности записи пока нет.

На кадрах видно, как автомобиль, движущийся по встречной полосе, сбивает сотрудника ДПС. После этого машина останавливается и из нее выходят несколько человек, один из которых направляется к патрульной машине. Видео опубликовал телеканал «Рен ТВ».

«На место происшествия выехало руководство МВД по Республике Ингушетия, проводятся необходимые мероприятия», – сообщили в МВД по Ингушетии.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных напала на пост ДПС в Магасе, в итоге один полицейский погиб, один получил ранения, а один из нападавших был ликвидирован.

Позже стало известно, что в реанимации находятся трое сотрудников полиции.



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Последнее: В Сети появилось видео нападения на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, однако официального подтверждения подлинности записи пока нет. На кадрах видно, как автомобиль, движущийся по встречной полосе, сбивает сотрудника ДПС. После этого машина останавливается и из нее выходят несколько человек, один из которых направляется к патрульной машине. Видео опубликовал телеканал «Рен ТВ». «На место […]

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