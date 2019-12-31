В посольстве РФ ответили шведскому министру на слова о «русских троллях»

Россия готова сотрудничать со Швецией, особенно с теми представителями королевства, у кого нет паранойи по поводу «русских троллей», заявило посольство РФ в Швеции в ответ на интервью шведского министра энергетики и информационных технологий Швеции Андерса Игемана.

Игеман сообщил в интервью агентству ТТ, что один из его постов в Facebook атаковали так называемые тролли. Информационная атака, как сообщил шведский министр, была организована противниками развития в стране пятого поколения мобильной связи 5G, информирует ТАСС.

К сообщению было оставлено почти 2 тыс. комментариев вместо нескольких сотен. Игеман утверждает, что содержание большей части из них указывает на то, что кто-то заинтересован в создании негативного информационного фона вокруг темы развития 5G. По заявлению министра, в этом якобы угадываются «российские интересы».

«Хотели бы заверить министра в ошибочности его мнения о том, что в нашей стране связывают развитие технологии 5G с негативным влиянием на общественное здоровье. Напротив, мы открыты к сотрудничеству со шведскими партнерами в этой сфере, особенно с теми, кто не страдает, как уважаемый министр, паранойей в поисках «русских троллей», – говорится в сообщении посольства РФ в Швеции в Facebook.

«Нам особенно приятно, что возросший интерес к его публикациям, в том числе посвященным тематике 5G, Андерс Игеман связывает именно с нашей страной. Судя по охвату реакции, на недавний пост министра ответили практически все россияне, владеющие шведским языком! Со своей стороны должны признать, что были не в курсе того, что Андерс Игеман столь популярен в России. Обещаем подписаться на его страницу и впредь более пристально следить за его активностью в соцсетях», – отметили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, британские военнослужащие пожаловались на поступающие к ним через аккаунты в социальных сетях и на мобильные телефоны загадочные сообщения, которые, по данным западных СМИ, могли быть отправлены российской стороной.

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